الامارات | رونالدو يشتري غرفة أوكسجين للحفاظ على لياقته في المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يشتري غرفة أوكسجين للحفاظ على لياقته في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اشترى غرفة أوكسجين عالية التقنية للحفاظ على لياقته في المنزل من خلال إصلاح الأنسجة التالفة بتنفس الهواء النقي مباشرة في بلازما الدم.

وقالت الصحيفة إن "الجميع يعرف أن رونالدو متعصب للياقة البدنية، ويبذل أقصى جهده ليكون في أفضل حالة ممكنة، وسبق أن استخدم غرف الأوكسجين من قبل في حياته المهنية، ولكن لأنه ليس من السهل العثور عليها في المملكة المتحدة، قرر شراء واحدة وتركيبها في منزله".

وسبق أن استخدم رونالدو في عام 2016، واحدة من غرف الأوكسجين في عطلة في إيبيزا لتسريع الشفاء من إصابة الركبة التي تعرض لها في نهائي بطولة أوروبا، كما أنه شحن في أكتوبر الماضي عندما عاد إلى أولد ترافورد، غرفة جليدية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.

ويستعد النجم البرتغالي لقيادة فريقه مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون، الاثنين، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان "الدون" قد سجل ثمانية أهداف في "البريميير" وستة في دوري أبطال أوروبا، ويعتبر أفضل هدافي فريقه في كل المسابقات هذا الموسم.

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