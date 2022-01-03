شكرا لقرائتكم خبر عن 9 يناير موعد عمومية الكيك بوكسينج وتحديد مكافآت اللاعبين ومشروع البطل الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، اجتماع الجمعية العمومية الأحد 9 يناير الجارى 2022 فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية، لمناقشة 21 بندا يخص العملية التنظيمية للاتحاد.

ويناقش مجلس إدارة الاتحاد عدداً من البنود، من ضمنها التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المنتهية 2021.

وتبحث الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للكيك بوكسينج على اعتماد خطط النشاط للموسم الرياضى 2021/2022 مع الموافقة على استحداث مجموعة أحداث جديدة من ضمنها مجموعة بطولات النخبة واعتماد بطولات القطاعات واعتماد عمل مجموعة أحداث شبه احترافية واحترافية دورية واعتماد إقامة لقاءات ومعسكرات دولية خارجية وداخلية للاتحاد.

وتناقش الجمعية العمومية أيضا اعتماد تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وتعين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد لائحة الدرجات الفنية للاعبين ولائحة المكافأة المالية للاعبين والمدربين والحكام.

كما يتم بحث اعتماد إقامة منتخبات للمناطق ومنتخبات للقطاعات من أبطال كل مرحلة سنية ومشروع البطل الأولمبى للكيك بوكسينج، وعمل برنامج تليفزيونى متخصص للكيك بوكسينج بأحد القنوات الفضائية بشكل ثابت أسبوعيا.

وتبحث عمومية الاتحاد أيضا اعتماد لوائح العمل لفروع الاتحاد المنشرة فى مختلف المحافظات واعتماد لائحة الدرجات الفنية للاعبين ولائحة بيع تذاكر للمباريات.