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شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وحسام غالى وإكرامى ونجوم الرياضة فى تشييع جنازة إبراهيم حجازى.. لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الكرة وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد بمسجد الفاروق بالمعادى، لتشييع جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم حجازى، والذى وافته المنية صباح اليوم، إلى مثواه الأخير.
جنازة ابراهيم حجازي
وتواجد كل من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وحسام غالى وطارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، وأسامة حسني نجم الأهلي السابق، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي ياسر أيوب والكاتب الصحفي محمد شبانة .
أسامة حسني
جانب من الجنازة
حسام غالي
محمود الخطيب
وتوفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.
وتخرج الإعلامي الصحفي إبراهيم حجازى في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.
وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.
كما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.