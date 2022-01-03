شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وحسام غالى وإكرامى ونجوم الرياضة فى تشييع جنازة إبراهيم حجازى.. لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الكرة وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد بمسجد الفاروق بالمعادى، لتشييع جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم حجازى، والذى وافته المنية صباح اليوم، إلى مثواه الأخير.

جنازة ابراهيم حجازي

وتواجد كل من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وحسام غالى وطارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، وأسامة حسني نجم الأهلي السابق، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي ياسر أيوب والكاتب الصحفي محمد شبانة .



أسامة حسني



جانب من الجنازة



حسام غالي



محمود الخطيب

وتوفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وأعلن ماندو حجازى نجل الناقد الرياضى عبر فيس بوك، رحيل والده، كاتبا عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبى.. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى".