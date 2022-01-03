شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تهدد هيمنة الفراعنة على صدارة تصنيف الاسكواش لـ4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم التفوق الكبير الذى أظهره النجوم المصريون فى لعبة الاسكواش، والتطور الملحوظ الذى شهدته السنوات الأخيرة، واتساع قاعدة ممارسة اللعبة بين الناشئين فى ظل سيطرة مصر على معظم الألقاب وكذلك على صدارة التصنيف العالمي، باتت الهيمنة المصرية على اللعبة فى خطر مع تطور الدول الأخرى أيضاً ودخولها مجال المنافسة.

ويتصدر النجم المصرى على فرج لاعب وادي دجلة قمة التصنيف العالمي لرجال الاسكواش في شهر يناير الجاري، طبقاً لآخر تحديث للتصنيف من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، إلا أن تلك الصدارة باتت فى خطر، فى ظل صعود نجم جديد على ساحة المنافسة وهو النيوزيلندي بول كول، والذى نافس بقوة على الألقاب الفترة الأخيرة، وتوج مع نهاية العام الماضي ببطولة بلاك بول للرجال بعدما تغلب على منافسه علي فرج في المباراة النهائية.

وطوال 4 سنوات، حافظ الفراعنة على عرش التصنيف العالمي للاسكواش، منذ أن انتزع محمد الشوربجي الصدارة فى مارس 2018، بعدما أنهى هيمنة الفرنسي جريجول جوليتير على الصدارة، حيث ظلت المنافسة على القمة بعد هذا التاريخ مقتصرة على محمد الشوربجي وعلى فرج، إلا أن غياب محمد الشوربجي عن المشاركة في البطولات الأخيرة من العام الماضي لخضوعه لفترة تأهيل، أدى إلى تقدم بول كول فى التصنيف ليحتل المركز الثاني في الوقت الحالي ويهدد صدارة علي فرج.

وتحدد بطولة هوستن المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار، صدارة التصنيف العالمى والذى يسيطرعليها البطل المصري علي فرج، بينما ينافس النيوزلاندي بول كول المصنف الثاني على حصد لقب تلك البطولة، والتي قد تقوده إلى إنهاء الهيمنة المصرية على صدارة التصنيف العالمي في حالة تتويجه بلقب بطولة هوستن.