شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يستغل فترة التوقف فى الاحتفال بخطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل ناصر ماهر، لاعب فيوتشر، فرصة التوقف الدولي الحالية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية للاحتفال بخطوبته، وذلك قبل المشاركة مع فريقه في بطولة كأس الرابطة.



ناصر ماهر

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق. وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فيالدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

من جانبه، قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، إنه كان يتمنى انضمام أحمد رفعت للمنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى إن إصابة مروان محسن أبعدته عن قائمة المنتخب ومواصلة التألق مع الفريق.

وأضاف عبد الظاهر، "أتوقع أن يصل منتخب مصر لدور النصف نهائي في كأس الأمم الإفريقية، وأفشة كان يستحق الانضمام للمنتخب".

وأوضح عبد الظاهر أن عمر كمال عبد الواحد موقِّع على عقد لمدة 3 سنوات مع النادي، مشيرا إلى أنه من أبرز اللاعبين في مصر.

وتابع عبد الظاهر، "يجب أن تحافظ على اللاعبين أمثال عمر كمال عبد الواحد، حيث يمتلك اللاعب إمكانيات مميزة".