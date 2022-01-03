شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الهجوم على رأس أولويات محمد عودة فى المقاولون بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، أبرز متطلبات الفريق فى الميركاتو الشتوي والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم قبل استئناف الدوري العام بعد فترة التوقف الدولى القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم لأفريقية.

واتفق عودة على ضم ثلاثة صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها ضم مهاجم سوبر، وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد على احتياج الفريق للتدعيم في مركز رأس الحربة وقلب الدفاع.

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى رسميا، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن اختيار عودة جاء نظرا لكونه من أبناء النادي المشهود لهم بالكفاءة وبعد رغبة شديدة منه لخدمة ناديه.