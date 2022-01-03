المقاصة لمصراوي: كأس الرابطة سيساعدنا في تجهيز اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد إسلام عادل المدرب العام لنادي مصر المقاصة، أن بطولة كأس الرابطة أمر جيد لهم خلال الفترة الحالية لتجهيز اللاعبين.

وتقام ظهر اليوم الاثنين، قرعة كأس الرابطة والتي ستقام لأول مرة بداية من 12 يناير الجاري.

وقال عادل في تصريحات خاصة ليلاكورة: "بطولة كأس الرابطة سيكون بها عدد من المباريات جيد لتجهيز اللاعبين استعدادا لعودة الدوري".

وأضاف: "نستعد في الفترة الحالية لعودة الدوري وكأس الرابطة سيكون له دور كبير في تجهيز اللاعبين".

وأتم: "هناك مكان واحد فقط في قائمة الفريق ونبحث خلاله عن مهاجم لتدعيم صفوفه بعد التعاقد مع علي غزال".