علاء عبدالعال لمصراوي: سنواجه أزمة بسبب توقيت كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد علاء عبد العال المدير الفني لايسترن كومباني، أن توقيت كأس الرابطة غير مناسب للفريق، مشددا على أنه كان يرغب في استغلال فترة التوقف من أجل علاج النواقص التي يعاني منها الفريق.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس الرابطة ظهر اليوم الاثنين، على أن تبدأ البطولة يوم 12 يناير الجاري.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال عبدالعال: "الفريق سيواجه أزمة خلال هذه الفترة بسبب كأس رابطة الأندية، توقيتها غير مناسب للفريق".

وأضاف مدرب ايسترن كومباني: "نسعى في الفترة الحالية لتكوين فريق قوي ومعالجة بعض الأمور، فترة التوقف الحالية كان من المفترض أن تكون فترة إعداد جديد للفريق، لكن بطولة كأس الرابطة ستجبرنا على تغيير برنامج الفريق تماما".

وتابع: "نبحث حل مع إدارة الفريق لأن المشاركة في كأس الرابطة إجباري".

وواصل: "نسعى لتدعيم الفريق بصفقات مميزة مع المجموعة الحالية من اللاعبين لتكوين فريق جيد واستغلال فترة التوقف بشكل مميز".

وأتم: "سنحدد معسكر مغلق للفريق ولكن ينتظر مواعيد كأس الرابطة".