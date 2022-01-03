شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يقرر إلغاء وديتى الشهداء وأبو خليفة ويواجه إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، إلغاء وديتى الشهداء وأبو خليفة التى كان مقررا لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمعسكر الفريق بالإسماعيلية، وقرر العشرى العودة للقاهرة الأربعاء بدلا من الخميس على أن يواجه الطلائع نظيره إيسترن كومبانى ودياً باستاد جهاز الرياضة عصر الاربعاء المقبل فى إطار استعدادات الفريق للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى ستنطلق نسختها الأولى خلال شهر يناير الجارى، وهي البطولة التي ستقام خلال فترة توقف الدوري العام؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقبل المران والسفر للمعسكر، عقد العشرى جلسة مع اللاعبين للتأكيد عليهم بأهمية المرحلة القادمة من المباريات، سواء كأس الرابطة، أو الدوري العام، لكونها تحتاج لتركيز شديد من الجميع، وطالب الكابتن طارق العشري اللاعبين عدم التفكير فى المباريات الماضية، مطالبهم ببذل أقصي جهد فى التدريبات لكون ماراثون الدوري ما زال طويلاً، ولم يمض منه سوى سبعة أو ثمانية مباريات فقط، وبالتالي فالمرحلة القادمة تحتاج للتركيز الشديد وللفريق صاحب النفس الطويل.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربع مواجهات، وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.

وكان مجلس إدارة نادي طلائع الجيش قد قرر تعيين الكابتن طارق العشري مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومعه الجهاز المعاون: الكابتن محمود عطا مدرباً عاما والكابتن أحمد عبد العزيز "زيزو" مدربا مساعدا والدكتور عبد الحليم كامل مخططا للأحمال والكابتن سيد السويركي مدربا لحراس المرمى، والكابتن يسري عرفان مديرا إداريا، ومحمد مختار مديرا لشئون اللاعبين وإيهاب كمال إداريا.