شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد توفيق يؤدى مناسك العمرة فى فترة التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، فترة التوقف الدولي الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، لأداء مناسك العمرة، ونشر توفيق صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال وجوده بالمسجد الحرام وعلق: "اللهم تقبل منا يا الله".



احمد توفيق (1)



احمد توفيق (2)

وأنهى نادي بيراميدز اتفاقه على مبارياته الودية خلال المرحلة المقبلة مع استئناف التدريبات مجددا، عقب الراحة، استعدادا لخوض مباريات كأس الرابطة والتي تنطلق يوم 12 يناير الجاري، إضافة إلى التحضير لاستكمال الدوري وبدء مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية عقب التوقف الجاري بسبب كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ووافق إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، على خوض الفريق لمباراتين وديتين خلال المرحلة المقبلة، على أن تكون الأولى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية والذي يستعد لكأس أمم أفريقيا بمعسكر في القاهرة، في الرابعة عصر الأربعاء، بينما ستكون الثانية في الثانية ظهر الخميس أمام نادي البنك الأهلي، وذلك بملعب النادي بالدفاع الجوي.

وعاد بيراميدز مساء أمس لاستئناف تدريباته بعد الراحة التي امتدت لأسبوع عقب مباراة انبي، وجاء التدريب قويا واستغرق قرابة الساعة ونصف لتجهيز اللاعبين، حيث يستكمل الفريق تدريباته يومي الاثنين والثلاثاء بتدريبين صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية قبل خوض المباراتين الوديتين.