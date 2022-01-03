شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: علي معلول رفض عرضا مغريا من الشاب السعودى قبل التجديد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق رفض عرضاً مغرياً من الشباب السعودي قبل التجديد للفريق الأحمر خلال الأيام الماضية، مشدداً أن هناك وسيط تحدث مع اللاعب عن إمكانية انتقاله للفريق السعودي، إلا أن الظهير الدولي فضل البقاء في الأهلي.

وتابع المصدر أن معلول كان سيحصل مع الشباب السعودي على راتب يفوق ما يحصل عليه في الأهلي بحوالي 500 الف دولار سنوياً، إلا أن معلول أكد أن مصلحته هي البقاء في الأهلي حتى انتهاء مسيرته الكروية وإعلان اعتزاله كرة القدم.

واحتفظ علي معلول نجم النادي الأهلي بلقب أغلى لاعبي الفريق الأحمر على مستوى الراتب بعد تجديد تعاقده لمدة موسمين بخلاف الموسم الجاري المتبقي في عقده، وكان علي معلول هو أغلي لاعبي الأهلي حيث يحصل هذا الموسم على مليون و200 الف دولار.

ويحصل معلول في الموسم الجاري بعد تعديل قيمته على مليون و200 الف دولار، ووفقاً للعقد الجديد يحصل معلول على مليون و350 الف دولار في الموسم القادم، بينما يحصل في الموسم بعد القادم على مليون و400 الف دولار أي أن لدولي التونسي سيحصل على 4 ملايين دولار في المواسم الثلاثة أي ما يعادل 65 مليون جنيه مصري، ليستمر في صدارة لاعبي الأهلي على مستوى الراتب، وتعاقد النادى الأهلى مع علي معلول في صيق 2016 قادما من الصفاقسى التونسى بقيمة 700 ألف يورو بعدما رفض معلول استخدام الشرط الجزائى مع فريقه السابق الذى يبلغ 500 ألف دولار.