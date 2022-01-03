شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى للاعبى المنتخب على هامش معسكر أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر الغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مفترض عقده اليوم على هامش مران المنتخب، حيث يجيب اللاعبون على أسئلة الصحفيين.

واعتذر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن عدم إقامة المؤتمر، مؤكدا أن هناك بند في عقده مع الشركة الراعية يلزم اللاعبين بالحديث عبر أحد القنوات المصرية بشكل حصري.

ويصل نجما المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه إلى القاهرة، اليوم الإثنين، للالتحاق بمعسكر الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد حجز الطيران للثنائي وهو الموعد الذى يأتى بعد انتهاء مباراتيهما مع فريقيهما بالدورى الإنجليزى، حيث التقى ليفربول مع تشيلسي، بينما واجه أستون فيلا مع بريتفورد.

من جانبه، أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، كاشفاً أن اتحاد الكرة لم يطلب منه الحصول على أمم أفريقيا عند التعاقد.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفى أمس فى أحد الفنادق، كان هناك تخبط وارتباك قبل إعلان برنامج المنتخب بسبب غموض مصير البطولة.

وأشار كيروش إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب خبرة وقوى، وسيكون له دور كبير فى البطولة لكن مركزه النهائى لم يتحدد معنا لكن واثق أن تريزيجيه بمجرد ارتداء قميص المنتخب سيكون جاهزا تماما.