شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وتريزيجيه يصلان القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الثنائي محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، إلى القاهرة فى الثالثة والنصف عصر اليوم، قادمين من إنجلترا.

من جانبه، أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، كاشفاً أن اتحاد الكرة لم يطلب منه الحصول على أمم أفريقيا عند التعاقد.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفى أمس فى أحد الفنادق، كان هناك تخبط وارتباك قبل إعلان برنامج المنتخب بسبب غموض مصير البطولة.

وأشار كيروش إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب خبرة وقوى، وسيكون له دور كبير فى البطولة لكن مركزه النهائى لم يتحدد معنا لكن واثق أن تريزيجيه بمجرد ارتداء قميص المنتخب سيكون جاهزا تماما.