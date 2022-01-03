الامارات | مسؤول يكشف عن موقف يحصل لأول مرة مع منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يكشف عن موقف يحصل لأول مرة مع منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعجب رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة في الدوري المصري عامر حسين، من تصريحات المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر كالروس كيروش، والذي كان قد أدلى بها بشأن رغبته في إقامة مباريات جولة أخرى في الدوري المصري قبل معسكر الفراعنة استعداداً لأمم إفريقيا.

وقال عامر حسين خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" المصرية: "تحديد موعد السوبر الإفريقي يوم 22، منع إقامة مباريات الأسبوع الثامن من الدوري، وكان هناك لغط بشأن حسم مصير أمم إفريقيا، فوضعت المباراة الأهلي وبيراميدز يوم 30 إلا في حالة إقامة كأس الأمم في موعدها، لأن الأجندة الدولية تبدأ من يوم 27 خاصة وأن الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يخطرنا بموعد المعسكر".

ويستهل منتخب مصر مواجهاته في أمم إفريقيا أمام نيجيريا يوم 11 يناير، ثم يواجه غينيا بيساو يوم 15 واللقاء الثالث أمام السودان يوم 19 من الشهر ذاته.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "بعد إعلان إقامة كأس الأمم التزمنا بموعد الأجندة الدولية وتأجيل المباراة لإعطاء الراحة للاعبين، لأن الجهاز الفني للمنتخب لم يخطرنا بموعد المعسكر، نحن لم نكن نعرف شيئًا عن ذلك، أتعجب من كيروش، كل المشادات والمشاكل قبل ذلك بسبب أن الجهاز الفني للمنتخب يريد وقتًا أطول للمعسكر، ولكن لأول مرة تكون المشادة بسبب أن الجهاز الفني يريد وقتًا أقل للمعسكر وكان يريد أن تُلعب جولة أخرى في الدوري، ونحن كان في ذهننا أننا بذلك نخدم المنتخب".

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