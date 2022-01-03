شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع كارتيرون للتأكيد على موعد العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل إدارة نادى الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول، من أجل التأكيد على موعد عودته إلى القاهرة استعدادًا لانتهاء فترة الإجازة وعودة استئناف التدريبات الجماعية بعدما تم إلغاء معسكر الإعداد الذي كان من المقرر إقامته فى الإمارات.

ويقضي كارتيرون إجازة قصيرة حاليا فى الإمارات، ومن المنتظر أن يعود المدرب إلي القاهرة يوم 5 في الشهر الجارى، على أن يقود أول تدريب بعد انتهاء الإجازة يوم 6 من الشهر ذاته.

ويعقد الفرنسى باتريس جلسة مع أفراد جهازه المعاون فور العودة من الإجازة، من أجل رسم خطة المرحلة المقبلة، وكيف سيتم الإعداد لبطولة كأس الرابطة، فى ظل غياب اللاعبين الدوليين الذين انضموا لصفوف منتخبات بلادهم.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها فى شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير، بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.