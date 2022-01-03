شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يبحث عن عرض خليجى ويتحفظ على الرحيل للدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى يبحث عن عرض خليجى للخروج من القلعة الحمراء فى الشتاء على سبيل الإعارة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إدارة الأهلى تساند كهربا وترحب باستمراره فى الفريق ولكنها لا تملك فرضه على موسيمانى، كهربا مبيعملش مشكلة خالص ويعيش أقصى حالات الالتزام ومش غاوى يعمل مشاكل وشايف أن فرصته جاية".

وأضاف شوبير، "كهربا بيدور على عرض فى الخليج ومعندوش حالياً غير عرضين من الدوري التركى من التاى وهاتاى، والأخير هو الأكثر جدية بـ 300 ألف دولار".

وتابع شوبير، "كهربا خايف من الرحيل للدوري التركى لأنهم مش منتظمين فى الفلوس، وبالتالى ممكن يكرر تجربة والتر بواليا ويفسخ العقد وثانياً خايف إنه ميلعبش هناك وبالتالى تستمر مشكلته الفنية اللى بيعانى منها فى الأهلى".

وأكمل شوبير، "الأهلى يتمنى قبول كهربا للعرض التركى ولكن الإدارة لن تفرض على اللاعب أى قرار ولكنها ترى أن الحل الأمثل هو خروجه معاراً خاصة أن موسيمانى شاله من دماغه".