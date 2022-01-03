شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مصر تواجه الكونغو ودياً بطريقة 3 أشواط قبل السفر للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن منتخب مصر سيواجه الكونغو ودياً على مدار ثلاثة أشواط، بواقع نصف ساعة لكل شوط، قبل السفر للكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية الجمعة المقبل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كيروش استقر على خوض ودية الكونغو بطريقة ثلاثة أشواط، كل شوط نصف ساعة، لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لكأس الأمم الأفريقية".

وأضاف شوبير، "تابعت تصريحات كيروش ومش هتكلم عنها دلوقتى عشان لازم نساند المنتخب استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، بس واضح أن المدرب البرتغالى مش مقتنع تماماً بأفشة، وهذا حقه، وعلى فكرة برادلى مكنش مقتنع بأبو تريكة وبعدها أصبح نجم النجوم معاه".

وتابع شوبير، "وحابب أقول لكيروش محمد صلاح نفسه لعب زى ما أنت لعبت أحمد رفعت عادى يعنى بتحصل مع كل اللاعيبة، الجوهرى الله يرحمه دفع بميدو وعنده 17 سنة وسجل هدفا".