شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد حسين الشحات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلي فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

وينتهي عقود 8 لاعبين من الأهلي في الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ خلال يناير المقبل، واللاعبون الثمانية هم: "حسين الشحات، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمود وحيد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، عمار حمدى، محمد محمود".

ويرغب مسئولو الأهلى في رفع المقابل المادى لعقد الشحات ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه فى الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبى الفئة الأولى داخل صفوف الفريق، وترغب الإدارة في تعديل عقده وتمديده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني.

كما تأتي رغبة إدارة الأهلي في تعديل عقد حسين الشحات بعد رفض العرض المقدم من الحزم السعودى لاستعارة اللاعب بمبلغ يتخطى المليون دولار فى الموسم الواحد، وهو ما يصل لضعف ما يحصل عليه في الأهلي، حيث ترغب الإدارة في تقدير اللاعب ماديا بعد ترحيبه بالبقاء في قلعة الجزيرة وعدم الاعتراض على رفض العرض السعودي.

وشهد الموسم الماضى تألق حسين الشحات مع الأهلي وظهوره بمستوى مميز، وهو ما دفع بيتسو موسيماني المدير الفني لرفض العروض المقدمة لشرائه والتمسك باستمراره في صفوف الأهلي، ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل اللاعب.

وإجمالا لعب حسين الشحات 113 مباراة مع الاهلى فى كل البطولات بإجمالى 7416 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 27 هدفاً وصنع مثلهم وتلقى 9 كروت صفراء ، وحصد الشحات مع المارد الاحمر بطولتين للدوري ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب لقب لكأس مصر ومثله للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.