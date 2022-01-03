شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقبل اعتذار أحمد الشيخ عن الاستمرار بلجنة التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى بشكل رسمى على قبول الاعتذار الذى تقدم به أحمد الشيخ عضو لجنة التعاقدات بشأن عن عدم الإستمرار بمهام عمله.

وكان مجلس الإدارة شكل لجنة تعاقدات يترأسها سمير نصر وتضم فى عضويتها أحمد سمير فرج وتعمل بالتنسيق مع اللجنة الفنية والجهاز الفنى ،من أجل ضم عناصر مميزة وعلى قدر كبير من الكفاءة ، تكون قادرة على صنع الفارق وتسهم فى تصحيح مسار الفريق وعودته لوضعه الطبيعى كأحد أندية القمة منافسا دائما على البطولات.

ويتطلع مجلس الإدارة لتوفير الأجواء والامكانيات التى تكفل نجاح مهام تلك اللجان ، وذلك ضمن السياسة التى ينتهجها المجلس منذ توليه إدارة شئون القلعة الصفراء ، سعيا لتصويب الأخطاء والعمل جليا نحو إستعادة توهج كافة الألعاب والأنشطة داخل النادى وإسعاد الجماهير التى تزحف دائما خلف الفريق.