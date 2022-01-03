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الامارات | محمد صلاح يعود للتسجيل.. تعرف إلى ترتيب صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني في مرمى خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم وانتهت بالتعادل 2-2، ليواصل صدارته لترتيب الهدافين منفرداً برصيد 16 هدف، مبتعداً بفارق ستة أهداف عن زميله في الفريق البرتغالي دييجو جوتا بفارق ستة أهداف.

وعاد محمد صلاح للتهديف بعدما غاب عن التهديف في الجولة الماضية، ولكنه لم يحتفل بهزّ شباك فريقه السابق تشيلسي، على الرغم من جمال الهدف الذي أحرزه إذ تلقى تمريرة طويلة من الظهير العصري أرنولد ومرّ من المدافع ماركوس ألونسو وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد في مرمى الحارس السنغالي ميندي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، : 16 هدفًا.

دييغو جوتا، ليفربول: 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي: 9 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال: 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد: 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام: 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد: 8 أهداف.

: 8 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام: 7 أهداف.

ماسون مونت، تشيلسي: 7 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول: 7 أهداف.

برناردو سيلفا، مانشستر سيتي: 7 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي: 7 أهداف.

نيل موباي، برايتون: 7 أهداف.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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