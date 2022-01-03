الامارات | هدف دي يونج يمنح برشلونة الفوز على مايوركا في الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف دي يونج يمنح برشلونة الفوز على مايوركا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح برشلونة في الفوز على مضيفه ريال مايوركا 1 / صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لوك دي يونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، ليصبح على بعد فارق نقطة واحدة فقط خلف المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

على الجانب الأخر تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبدأت المباراة بسيطرة من جانب برشلونة، الذي دخل المباراة بعدة غيابات في صفوفه، فيما اعتمد مدربه الشاب تشافي هيرنانديز، على الثلاثي إلياس أخوماش وفيران جوتغلا إلى جانب المهاجم الهولندي لوك دي يونج.

وسدد أخوماش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس مايوركا مانولو رينا أمسك بها في الدقيقة 15.

ورغم الاستحواذ الكبير من جانب فريق برشلونة، إلا أن محاولاته لم تقدم أي جديد ولم تشكل خطورة كبيرة على مرمى مايوركا.

وأثمرت جهود برشلونة وضغطه على منافسه، عن تسجيله للهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول عن طريق مهاجمه الهولندي لوك دي يونج، الذي استثمر كرة عرضية من زميله منجويزا، ليضعها بضربة رأس في شباك مانولو رينا، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة ضغطه على مايوركا، فيما لم يبادله الأخير الهجمات إلا على فترات متباعدة، وذلك خشية تلقي هدف آخر في شباكه.

وسدد نيكولاس جونزاليس لاعب برشلونة، كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى مايوركا في الدقيقة 53.

واستمرت محاولات برشلونة لتسجيل هدف آخر، حيث وجه مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه ضربة رأس باتجاه مرمى مايوركا، قبل أن يبعدها الدفاع في الدقيقة 58.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة عدة محاولات من جانب مايوركا من أجل إدراك التعادل، لكن الألماني مارك اندير تير شتيجن تكفل بالتصدي لها ليؤمن حصول فريقه على النقاط الثلاث.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة 1 / صفر.

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