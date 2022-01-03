شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعد محمد عودة بصفقات مميزة فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف في الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى رسميا، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن اختيار عودة جاء نظرا لكونه من أبناء النادي المشهود لهم بالكفاءة وبعد رغبة شديدة منه لخدمة ناديه.