شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسل قائمة الفريق للفيفا اليوم استعداداً لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل النادى الاهلى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، قائمة الفريق فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالإمارات فى الفترة من 3 وحتى 12 فبراير المقبل، حيث حدد الفيفا 3 يناير موعداً لتلقى قوائم الفرق المشاركة في المونديال العالمى.

ويحاول مسئولو الأهلي إيجاد مخرج لأزمة تضارب المواعيد للاستفادة من كل اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق الأحمر، وتقام بطولة أفريقيا بالكاميرون فى الفترة ‎‏من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

وانضم 8 لاعبين من فريق النادى الأهلى إلى قوائم منتخباتهم النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون من الفترة 9 يناير الجارى إلى 6 فبراير المقبل، مما يعنى أن الأهلى مهدد بفقدان أى لاعب يصل منتخب بلاده إلى نصف نهائى البطولة أو النهائي.

وجاءت قائمة اللاعبين المهددين بالتواجد مع الأهلى فى كأس العالم للأندية كالتالى: سداسى المنتخب الوطنى محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف، بالإضافة إلىعلى معلول المتواجد مع منتخب تونس، وأليو ديانج المتواجد فى قائمة منتخب مالى.

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية المقبلة، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.