مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



يختتم فريق مانشستر يونايتد منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ولفرهامبتون، مساء يوم الإثنين.

وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق عصام الشوالي.

يستقبل فريق فياريال نظيره ليفانتي، مساء الإثنين، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قنوات "بي إن سبورتس".

يواجه فريق أوساسونا نظيره أتليتك بلباو في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قنوات "بي إن سبورتس".

يستقبل فريق قاديش نظيره إشبيلية في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قنوات "بي إن سبورتس".

يواجه فريق الجزيرة نظيره اتحاد كلباء، الإثنين، في إياب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناتي "دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية".

ويواجه فريق عجمان نظيره شباب الأهلي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإماراتية.

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناتي "دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية".