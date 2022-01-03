شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكلف معاونيه بإعداد تقرير عن الدوليين فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معاونيه بمتابعة لاعبى الفريق الدوليين الموجودين مع منتخبات بلادهم للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون.

وطلب المدير الفنى للزمالك من أفراد الجهاز المعاون ضرورة متابعة جميع اللاعبين الدوليين فى منتخبات بلادهم وإعداد تقرير عن كل لاعب، من حيث المشاركة وما قدمه خلال تلك البطولة.

ويضم المنتخب الوطنى كلاً من، محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، فيما يتواجد حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ضمن صفوف منتخب تونس.

ووجه الجهاز الفنى قائمة من التحذيرات للاعبى الفريق من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية والحالة الصحية خلال فترة الراحة الحالية التى يخضع لها اللاعبون حتى 5 يناير الجارى فى ظل توقف الدورى لمشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا.

وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين عدم الإفراط فى تناول المأكولات التى تزيد من الوزن، وضرورة أداء بعض تدريبات اللياقة البدنية فى المنزل حتى لا تتأثر لياقتهم بالراحة التى حصلوا عليها، فيما حذر الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لاعبى الفريق من التجمعات فى الأماكن المغلقة خوفًا من التعرض للإصابة بفيرس كورونا، خاصة ان الفترة الحالية تشهد تطورات كبيرة فى الفيروس وهو ما يهدد صحة اللاعبين.

فيما قرر الجهاز الطبى للزمالك خضوع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا فور انتهاء مدة الراحلة السلبية، على ان يخضع جميع اللاعبين لاختبار طبى ووزن عقب العودة من الراحة وحذر الجهاز الفنى اللاعبين بتوقيع عقوبات مغلظة على من يخالف تعليمات الأجازة؟

وكان الزمالك ِحصل على راحة حتى يوم 5 يناير المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته فى السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التى كان مقررا لها فى يناير المقبل.