شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالإسماعيلى تطالب محمد دسوقى بإحضار عرض للرحيل فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى محمد دسوقى، لاعب الفريق، بضرورة إحضار عرض للرحيل عن الدراويش في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناء على رغبة الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني للفريق، الذى أخطر اللجنة بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع محمد دسوقى في بداية هذا الموسم قادماً من مصر المقاصة، بحثا عن سد الثغرة التي تركها رحيل حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للدراويش الذى انتقل لبيراميدز.

فى سياق آخر، حدد الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة الأرجنتينى خوان براون، الثلاثاء المقبل، لاستئناف تدريبات فريق الكرة باستاد الإسماعيلية، استعدادا للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات ثلاثة أيام هى السبت والأحد والاثنين.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه، من أجل تحفيزهم لضمان عودتهم لمستواهم المعروف، وهو ما يصب فى صالح الفريق، ويحرص براون على الاجتماع باللاعبين وفقاً لأقدميتهم فى الفريق، وبدأ بالاجتماع مع باهر المحمدى قائد الفريق.

وطالب المدرب الأرجنتيني باهر المحمدى، قائد الإسماعيلى، ببذل مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة لتأكيد أحقيته فى العودة للانضمام لصفوف المنتخب الأول باعتباره أحد أفضل المدافعين فى الدورى المصرى.