شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاقدات فى الأهلى تضع خطة لتسويق والتر بواليا بعد فسخ عقد إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التعاقدات في النادى الاهلى خطة تسويق الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الفريق، بعد فسخ عقد إعارته إلى مالاتيا سبور منذ أيام؛ بسبب تأخر النادي عن دفع مستحقاته المالية منذ الانضمام إليه قبل 4 شهور.

ويبحث مسئولو الأهلي مصير والتر بواليا، في ظل صعوبة عودته لصفوف الفريق الأحمر؛ لاكتمال قائمة الفريق الأحمر بوجود الخماسي بدر بانون وعلي معلول وأليود يانج وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وعدم رغبة بيتسو موسيماني، المدير الفني، في عودة بواليا في الوقت الحالي.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية للحصول على خدمات بواليا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، سواء خارجية أو محلية، في ظل عدم استعداد اللاعب للموافقة على العرض المقدم من سيمبا التنزاني للانضمام إلى صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي إعارة بواليا لأحد الأندية المحلية الراغبة في الحصول على خدماته، أبرزها ناديه السابق الجونة، الذي لا يمانع في ضم اللاعب؛ لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري.

ورحل والتر بواليا عن صفوف الأهلي على سبيل الإعارة إلى مالاتيا سبور مع أحقية النادي التركي في شرائه بنهاية الموسم المقبل مقابل 2 مليون دولار، بعدما شارك فى 31 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، وتُوج بدوري الأبطال الأفريقى مع المارد الأحمر.