شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الطيب وعبد الكريم يمثلان الإسماعيلى فى قرعة كأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، وأشرف عبد الكريم المدير الإدارى للفريق الأول، مراسم قرعة كأس الرابطة المقرر إقامتها اليوم الاثنين، بالقاهرة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت إقامة هذه البطولة خلال فترة توقف مسابقة الدورى العام بدون مشاركة الدوليين الذين يتواجدون فى الوقت الحالى مع منتخباتهم المختلفة استعدادًا لنهائيات أمم افريقيا بالكاميرون.

الإسماعيلي حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، على أن يستأنف مرانه عصر غد الثلاثاء استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لهذه البطولة بمباراة ودية الجمعة المقبل، للاطمئنان على كافة لاعبيه واستعادة حساسية المباريات، خاصة أن هدف الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان بروان، فى الفترة الماضية، رفع الحمل البدنى للاستفادة منه خلال ضغط مباريات منتظر بعد منافسات الكان.