شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة التاسعة بدورى رجال وسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات قوية فى الجولة التاسعة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022، وتشهد لقاءات بين كل من، الإعلاميين مع سبورتنج، والأهلى مع هليوبوليس، والزهور مع إسكندرية للبترول، وبورسعيد مع الطيران، والزمالك مع الترسانة، ودلفى مع الشمس .

كما تشهد نفس الجولة مواجهات بين كل من أكتوبر مع بتروجت، وطلائع الجيش مع القناة، و طنطا مع مصر للبترول، وسموحة مع الداخلية، و بنى سويف مع إيسترن كومبانى، و المانيا مع الاتحاد السكندرى .

بينما تشهد الجولة التاسعة بدورى سيدات الطائرة لقاءات بين كلا من ،الأهلى مع سبورتنج و سموحة مع الصيد و الزمالك مع الشمس وأصحاب الجياد مع الزهور وهليوبوليس مع وادى دجلة و الجزيرة مع الطيران .

ونجح الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر فى استرداد مقر الاتحاد الإفريقى سابقا بعد غياب طال قرابة 20 عاما فترة تولى الدكتور عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وبعد توقيع عقد الاتفاق لتسليم المقر بين كلآ ياسر قمر بصفته رئيس الاتحاد المنتخب المصرى والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى السابق يعود المقر لحيازة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لاعتبارها ضمن الأصول الثابتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

وتعتبر هذه الخطوة هى ثانى إنجازات المجلس الحالى المنتخب برئاسة ياسر قمر بعد بث مباريات الدورى الممتاز رجال وسيدات حصريا على الهواء مباشرة من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد وقنوات أون تايم سبورت.