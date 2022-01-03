شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من ضم صانع ألعاب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو الاتحاد السكندرى من التعاقد مع محمد محمود صانع ألعاب الأهلى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم منطقة وسط الملعب بلاعب جيد.

وطلب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى من محمد مصيلحى رئيس النادى ضرورة التعاقد مع لاعب وسط فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز منذ بداية المسابقة والذى تسبب فى إحراز العديد من الأهداف.

ويضغط مسئولو الاتحاد على اللاعب من أجل إقناعه بالموافقة على اللعب لزعيم الثغر لمدة 6 أشهر، خاصة أنه لن يشارك مع ناديه الحالي نظرا لاعتماد موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر على الثلاثى عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة من 8 مباريات حقق فيها سيد البلد الفوز فى 3 وتعادل 3 وخسر 2 ، أحرز لاعبوه 14 هدفا ومنى مرماه بـ15 هدفا.