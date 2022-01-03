الامارات | فرصتان أمام شباب الأهلي لبلوغ نصف نهائي الكأس.. والغيابات تُقلق عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصتان أمام شباب الأهلي لبلوغ نصف نهائي الكأس.. والغيابات تُقلق عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل شباب الأهلي، ضيفاً على عجمان، حينما يلتقيان في لقاء العودة للدور ربع النهائي من كأس المحترفين لكرة القدم عند الـ7:30 من مساء اليوم على استاد راشد في عجمان.

وكان لقاء الذهاب الذي جمعهما في دبي قد انتهى لمصلحة شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة التي تفتح كل الاحتمالات أمام الفريقين للصعود للدور نصف النهائي أو الاكتفاء باللعب على المراكز الشرفية من الخامس وحتى الثامن.

ويحتاج الضيوف للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للعبور لنصف نهائي كأس المحترفين واستمرار مساعيه نحو الحفاظ على اللقب، فيما بات عجمان بحاجة للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين إذا ما استقبلت شباكه أي أهداف.

ويدخل الفريقان اللقاء وهما ليسا بأفضل حال في تلك الفترة، فشباب الأهلي خسر في الجولة الماضية من بطولة دوري أدنوك أمام بني ياس بنتيجة كبيرة، 1-4، ليبتعد خطوة عن المنافسة على لقب الدوري بعد أن توسع الفارق بينه وبين العين المتصدر إلى 10 نقاط.

ولم يكن عجمان بأفضل حال من شباب الأهلي، فبالرغم من أنه قدم مباراة مثالية أمام العين المتصدر في الجولة الماضية لكنه خسر 2-1 لتتواصل سلسلة نتائجه السلبية في آخر أربع مباريات، إذ اكتفى بتعادل واحد أمام الوصل، وخسر من الوحدة في الدوري وكأس رئيس الدولة، وأمام شباب الأهلي في كأس المحترفين.

ويواجه البرتقالي ومدربه الصربي غوران مشكلة ليست سهلة أمام شباب الأهلي، إذ سيفتقد جهود الثلاثي لينادرو العائد من الإصابة، وسعيد جاسم وسعيد سليمان، لاتفاق الإعارة المُبرم مع شباب الأهلي والذي يقضي بعدم مشاركتهما في أي مباراة رسمية تجمع الفريقين في المسابقة المحلية.

واعترف غوران خلال مؤتمر صحافي قبل المباراة بأنه بالفعل يواجه نقصاً واضحاً في صفوف فريقه.

وقال: «أصبحنا مطالبين بالتعامل مع الوضع الحالي، هناك لاعبون يمكنهم أن يعوضوا الغيابات الموجودة في الفريق، سنلعب من أجل الفوز لأنه ليس هناك أي خيارات أخرى غير ذلك».

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