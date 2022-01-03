شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني: مواجهات الأهلي تاريخية ودرسناه بنسبة 100% وهو فريق قوى جماعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جواو موتا، المدير الفني لنادى الهلال السودانى، أن مجموعة فريقه في دورى أبطال أفريقيا تضم 4 أندية قوية جدا، والأهلى هو المرشح الأول للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا.

وقال جواو موتا، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر، في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مجموعتنا صعبة وتضم 4 فرق قوية جدا، والأهلى المرشح الأول للقب دورى أبطال أفريقيا".

وأضاف مدرب الهلال: "أحب خوض المباريات الكبيرة ولا أحس بضغوطات كبيرة في مثل هذه المباريات ونتطلع لمباريات قوية أمام أندية كبيرة مثل الأهلى أحد أفضل الأندية في العالم ومعه صن داونز".

وأتابع جواو موتا: "مثل مواجهات الأهلى تكون مباريات تاريخية وأنا متحفز لها ولست خائفا ولا أشعر بأى ضغط قبل مباريات دور المجموعات ولا أخشى من أي نادى وأقول للاعبين أن هذه المباريات تكون الأهم في مسيرتكم ولابد أن نستمتع بها وأنا مدرب كبير وأدرب ناديا كبيرا ولا نخشى أي فريق".

وأوضح مدرب الهلال: "نحن غير متأكدين إن كنا سنلعب في السودان أم لا، وننتظر تقييم الاتحاد الأفريقي، وإذا لعبنا في السودان أمام جمهورنا سيكون أمرا رائعا؛ لأن الجمهور اللاعب رقم 12 والذى يدعمنا بشكل قوى، ولو هنلعب خارج السودان، فالأمر مختلف وسنقاتل من أجل الجماهير غير المتواجدة في الملعب وإسعادهم في منازلهم".

وأضاف: "أنا درست الأهلى بنسبة 100% من أجل الاستعداد له، ولاحظت أن الأهلى فريق قوى كفريق وليس كأفراد والفريق يلعب كوحدة واحدة متكاملة، ولكنى أحب ألعب باستراتيجيتى ونلعب أيضا كفريق واحد وليس كأفراد والهلال فريق جيد ويتشابه مع الأهلى باللعب الجماعي كفريق".