شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم الأهلى 4 لاعبين من الزمالك وبيراميدز بدون مقابل نهاية الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النادى الأهلى أمام فرصة عظيمة لضم 4 لاعبين من صفوف الزمالك وبيراميدز بدون مقابل، بعدما تنتهى عقودهم في نهاية الموسم ويحق لهم التوقيع للقلعة الحمراء دون الرجوع لأنديتهم.

ويبحث النادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادا لكأس العالم للأندية وبطولة دورى أبطال أفريقيا التي يسعى للتتويج بها للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى استعادة بطولة الدورى التي خسرها الموسم الماضى.

وربطت العديد من التقارير النادى الأهلى بالتعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى الذى يقترب من الرحيل عن الزمالك، بعدما لم يتوصل لاتفاق حتى الآن لتجديد عقده مع الزمالك، والتي ستكون صفقة قوية جدا للمارد الأحمر، في الوقت الذى ذهب البعض إلى أن الأهلى يبحث التعاقد مع مصطفى فتحى الذى يحق له التوقيع لأى ناد، خاصة أن أجانب الأهلى مكتملون فسيكون من الصعب ضم بن شرقى، والبعض الآخر ذهب إلى أن الأهلى من الممكن أن يضم الاثنين وإخراج لاعب أجنبى إعارة أو بيعه.

كما يدرس الأهلى التعاقد مع ثنائى بيراميدز المهدى سليمان حارس الفريق السماوى، ومحمد حمدى الظهير الأيسر، واللذين يحق لهما التوقيع لأى ناد آخر لانتهاء عقدهما بنهاية الموسم، خاصة أن الأهلى يدرس التعاقد مع حارس مرمى ليكون بديلا لمحمد الشناوى، بالإضافة إلى التفكير في محمد حمدى لكى يكون البديل المستقبلي لعلى معلول، الذى جدد تعاقده لمدة موسمين مع الأهلى.