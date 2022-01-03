الامارات | توهج شاكر ورفائيل يبدد قلق العيناوية حول مستقبل خط الدفاع

شكرا لقرائتكم خبر عن توهج شاكر ورفائيل يبدد قلق العيناوية حول مستقبل خط الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدد القلق وسط جماهير العين تجاه خط دفاع فريقهم بعد تألق الثنائي محمد شاكر والبرازيلي رفائيل أنطونيو خلال مواجهتي الفريق أمام النصر في كأس رئيس الدولة لكرة القدم وفي الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين وأمام عجمان في الجولة 12، إذ شاركا لأول مرة مع بعضهما البعض بسبب غياب الثنائي التونسي ياسين مرياح والإيفواري كوامي أتوي بداعي الإصابة التي ستبعدهما لفترة طويلة عن الملاعب في وقت وصلت فيه المنافسات الثلاث التي يشارك فيها «الزعيم» لمرحلة الحسم.

وكانت المواجهتان اللتان أقيمتا خلال خمسة أيام فقط بمثابة الاختبار الحقيقي لإمكانات الثنائي الشاب على قيادة الخط الخلفي وتشكيل الحماية الكافية لمرمى الحارس خالد عيسى، خاصة أن فريق النصر يمتلك ثاني أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 23 هدفاً، ولديه أسماء بارزة في الهجوم خاصة الثلاثي سبستيان تيغالي وريان مينديز وضياء سبع.

وكانت حالة من القلق قد أحاطت الجماهير العيناوية ورسمت ملامح الشك على قدرة «الزعيم» في سعيه نحو استعادة لقب الدوري، إذ أن إصابة قلبي الدفاع جاءت في توقيت حساس للغاية يخطط فيه الفريق للاستمرار في جميع المنافسات، لكن الثنائي شاكر ورفائيل اكتسبا الثقة اللازمة سريعاً وشكلاً الصلابة الدفاعية اللازمة، إذ خلال ثلاث مباريات استقبلت شباك الفريق هدفين فقط.

وقال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، في تصريحات صحافية إن المستوى الذي ظهر به الثنائي أكد أن الفريق يمتلك دكة قوية وأن ذلك هو أحد متطلبات الفريق الذي يسعى للحصول على لقب الدوري.

وتترقب الجماهير تحرك الفريق للتعاقد مع بديل التونسي ياسين مرياح خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق الأربعاء المقبل، في وقت دخل فيه المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا خيارات الفريق.

وعما إذا كان توهج الثنائي محمد شاكر والبرازيلي رفائيل أنطونيو قد يجعل النادي يقرر التعاقد مع لاعب في خانة أخرى، قال ريبروف: «إصابة مرياح ستبعده لفترة طويلة، صحيح أننا أوجدنا البديل من القائمة الحالية، لكن نأمل إيجاد بديل قوي لأنك إذا أردت الفوز بالدوري فأنت مطالب بتعزيز الخيارات وتقوية دكة البدلاء».

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