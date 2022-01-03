الامارات | المنتخب يكتب الجانــب «المر».. وبن سليّم «أحلى» ما في عام 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكتب الجانــب «المر».. وبن سليّم «أحلى» ما في عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوى عام 2021 دفتر مذكراته على الرياضة الإماراتية، مسجلاً لحظات مثيرة على الصعيدين «الحلو والمرّ»، منها إنجازات لافتة، كانت الأبرز خلال العام الذي شهد العديد من الأحداث والمشاركات، بداية من تصفيات كأس العالم بكرة القدم، التي شارك فيها المنتخب الوطني، ومروراً بدورة الألعاب الأولمبية، ثم كأس العرب.

ولم يمر عام 2021 بلحظات حلوة على منتخب كرة القدم الذي دخل «النفق المظلم»، ومر بمطبات كبيرة خلال مشاركته في تصفيات كأس العالم المقررة نهائياتها في قطر نهاية عام 2022، ومازال حتى الآن يعاني ضغط الجمهور، نتيجة حلوله في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، ويحتاج إلى عمل كبير، حتى يضمن المحافظة على حظوظه في التأهل، كما أن المنتخب خرج أخيراً من الدور ربع النهائي في كأس العرب 2021، وفي أولمبياد طوكيو 2021 شارك الوفد الإماراتي في أربع رياضات، مثّلها خمسة رياضيين دون أي إنجازات تذكر.

ورغم إخفاقات المنتخب، والوفد الأولمبي، إلا أن الرياضة الإماراتية عاشت لحظات حلوة من خلال عدد من الإنجازات والأحداث التي استضافتها الدولة، خصوصاً تحدي اللياقة البدنية الذي أقيم في دبي، وشهد مليوناً و650 ألف مشارك من مختلف فئات المجتمع، ليصبح من أكبر الأحداث الرياضية مشاركة في العالم.

كما برزت استضافة بطولة العالم للسباحة في أبوظبي وسباق الفورمولا 1 في جزيرة ياس، التي كانت شاهداً على تنافس تاريخي مثير بين الهولندي ماكس فيرستابن الذي أحرز اللقب على حساب البريطاني لويس هاملتون، كما أنقذت دبي رياضة الملاكمة، وتصدت لاستضافة بطولة آسيا شهر مايو، فضلاً عن استضافة المباراة التاريخية للشطرنج التي أقيمت في «إكسبو 2020»، ثم الإنجازات التي سجلتها رياضة الفروسية والسيارات.

للإطلاع على أبرز الإنجازات والإخفاقات لرياضة الإمارات لعام 2021، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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