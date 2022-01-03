الامارات | 3 شهور من دون خسارة تطمئن اتحاد كلباء أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهور من دون خسارة تطمئن اتحاد كلباء أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الجزيرة إلى مواصلة مشواره في كأس رابطة المحترفين عندما يلتقي مع اتحاد كلباء في إياب ربع النهائي على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، عند الخامسة مساءً، بينما يصطدم «فخر أبوظبي» بسلسلة النتائج الرائعة التي حققها «النمور» في آخر 3 شهور.

ومنذ خسارة اتحاد كلباء أمام العين بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري، خاض «النمور» 12 مباراة وخسر في مباراة واحدة غير مؤثرة أمام العروبة في إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين بعدما كان قد فاز بأربعة أهداف دون رد في لقاء الذهاب.

وحقق «النمور» نتائج رائعة في شهر ديسمبر إذ تعادل في مع الجزيرة، بينما فاز في ثلاث مباريات متتالية على كل من العربي والوحدة وخورفكان.

ويمتلك الجزيرة فرصتين للتأهل إلى نصف النهائي، وهي الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أقل من نتيجة لقاء الذهاب، بينما يلعب اتحاد كلباء من أجل الفوز ومواصلة مسيرته الرائعة في الموسم الحالي.

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