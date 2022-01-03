شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: عدم التنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة سبب تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن تصريحات كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، تؤكد صحة موقف رابطة الأندية، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وقال دياب فى تصريحات تلفزيونية: "رابطة الأندية التزمت بالأجندة الدولية ومواعيد التوقف الدولى للمنتخبات، وهذا ما تم على أساسه توقف مباريات الدورى المصرى، وتم وضع هذه الأمور عند وضع جدول الدورى فى البداية وإخطار اتحاد الكرة".

وأضاف، أنه لو تم إخطاره من جانب اتحاد الكرة رسميا برغبة كيروش فى استكمال الدورى كان سيطلب من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحادات فى شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا لتأجيل انضمام اللاعبين المحترفين فى الاهلى وبيراميدز وجميع الأندية حتى يتم استكمال الدورى وتقام المباراة يوم 30 ديسمبر.