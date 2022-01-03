شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: حسين لبيب يرفض التراجع عن مؤتمر "كشف المستور" رغم جلسة الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم "بوكس تو بوكس" أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة سرية بالأمس مع بعض أعضاء اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك خارج مقر الوزارة.

وقال محمد شبانة، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، الأحد: "الجلسة استغرقت ساعة ونصف ولم يحضرها حسين لبيب بسبب اعتراضه من الأساس على عدم حماية الوزير لهم ضد تصريحات رئيس نادي الزمالك الحالي والهجوم الذي تعرضوا له.

وزير الرياضة انصب حديثه لمحاولة إقناع أعضاء اللجنة المؤقتة السابقة بعدم عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة كما هو مقرر وتأجيل الأمر.

وزير الرياضة أكد في الجلسة أنه كان يتمنى أن يتم تشكيل قائمة من اللجنة المؤقتة السابقة ويخوض حسين لبيب الانتخابات.

وعلم "بوكس تو بوكس" أن حسين لبيب قرر عقد المؤتمر الصحفي كما هو مقرر في الأيام المقبلة، وعدم التراجع عن الأمر نهائيا للرد على كل الاتهامات التي تعرضوا لها.