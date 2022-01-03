شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين لـ"كيروش": تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لصالح المنتخب.. فماذا أغضبك؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات، إنه لأول مرة في تاريخ المسابقات يرى مدرب المنتخب يغضب من طول مدة التوقف الدولى قبل معسكر المنتخب.

وأضاف عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "المدير الفني للمنتخب مفترض أن يسعده مد فترة التوقف وليس العكس، فلماذا يغضب كيروش من تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز".

وتابع: "الأجندة الرسمية تنطلق يوم 27 ولم نتلق إخطارا من الأندية أو اتحاد الكرة بخوض مباريات داخل الأجندة الدولية كنا سنوافق بالطبع، نحن نسعى لخوض جميع المباريات بدون تأجيل".

واختتم: "كنت أتمنى لعب مباراة الأهلي وبيراميدز، لكن لا توجد اتصالات مع اتحاد الكرة وتنسيق بشأن فترة التوقف للمنتخب الوطني".