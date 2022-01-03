شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. شبانة: الأهلي يستغل والتر بواليا لاستعادة "منعم" من فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن الأهلي جدد اتصالاته مع إدارة فيوتشر إف سي، من أجل استعادة محمد عبد المنعم كامبوس، لاعب الفريق المعار لصفوف الأخير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل حاجة الفريق للتعاقد مع مدافع.

وقال محمد شبانة، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، الأحد: "جاءت حالة التألق التي ظهر عليها اللاعب التي ساهمت في انضمامه لصفوف المنتخب الوطنى، المشارك في نهائيات الأمم الإفريقية التي تقام بالكاميرون تجعل موسيماني يطلب استعادته في حالة عدم ضم مدافع لتدعيم الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "كان فيوتشر قد تحفظ على عودة "كامبوس" للأهلى نظرا لحاجة الفريق لجهوده وتمسك فيوتشر باستكمال الإعارة لنهاية الموسم الجاري، خاصة أنه لا يوجد أي بنود تلزمه بقطع الإعارة لصالح المارد الأحمر.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي استغلت رغبة فيوتشر في ضم الكونغولي والتربواليا بعد فسخ تعاقده مع النادي التركي لتعويض غياب مروان محسن مهاجم الفريق الذى يعانى من إصابة سوف تبعده لفترة عن الملاعب.

وأضاف المصدر أن القلعة الحمراء ينتظرمسئولو وصول خطاب رسمي من مالاتيا سبور التركى لبدء التحرك في الاتفاق مع فيوتشر على عرض إعارة بواليا مقابل الحصول على خدمات كامبوس.

وتحفظ بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، على تواجد والتر بواليا في صفوف الفريق بداية الموسم الجاري ورفض استمراره وطلب بيعه أو تسويقه.

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، وافقت على رحيل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل خروجه من حسابات بيتسو موسيمانى المدير الفني.

وقال محمد شبانة: "تلقى كهربا عرضا من نادى هاتاي سبور التركي لاستعارته خلال يناير الجاري لمدة ستة أشهر وعرض النادى التركي 300 ألف دولار لكن الأهلي طلب 700 ألف دولار".

وأضاف: "كما تلقى كهربا عروضا من جانب أندية محلية أبرزها نادى الاتحاد السكندرى، ولكن يفضل الرحيل إلى الدوري التركي وسوف ستم حسم مصيره خلال الساعات المقبلة بعد عودته من لبنان.

وتابع: "ننتظر إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب وصول محمود كهربا من لبنان حيث يقضي أجازته بعد توقف الدوري من أجل حسم بنود العرض التركي الذي وصل خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب سوف يعود للقاهرة خلال 48 ساعة، ويعقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي للرحيل لنادي هاتاي التركي أو البقاء داخل الفريق.