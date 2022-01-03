شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: جالاتا سراي يراقب حمدي فتحي في أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي نادي جالاتا سراي التركي يضعون حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الأهلي ومنتخب مصر، تحت المنظار في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وقال فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية: "بعض وكلاء اللاعبين تحدثوا مع حمدي فتحي وذلك من أجل بحث إمكانية انتقاله إلى صفوف جالطة سراى التركى في الفترة القادمة".

وأضاف: "اللاعب حصل على تأكيدات من جانب بعض الوكلاء بقيام فريق جالاتا سراى التركى بوضعه تحت المنظار فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة تمهيداً للتعاقد معه بشكل رسمي في حال تألقه مع الفراعنة في البطولة الإفريقية".