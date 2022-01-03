أوكلاند سيتي يُعلق على انسحابه من مونديال الأندية.. وانفراد الأهلي بالرقم القياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث جوردون واتسون المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي ، عن سبب انسحاب ناديه من كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الشهر المقبل بدولة الإمارات.

وقال واتسون في تصريحاته عبر قناة المحور، إن الإجراءات المفروضة في نيوزيلاندا بشأن منع انتشار فيروس كورونا وقفت عائقا أمام مشاركة فريقه في البطولة.

وأضاف: "قرارات الحكومة في نيوزيلاندا خاصة فيما يخص رحلات العودة إلى نيوزيلاندا والعزل الصحي الذي يتم فرضه في نيوزيلاندا لمدة كبيرة صعب من مشاركتنا في كأس العالم للأندية وجعلنا نقرر الانسحاب".

وتابع:" نستطيع خوض المباريات ونسافر بشكل طبيعي ولكن الأزمة في العودة، سيتم فرض علينا عزلا صحيا لمدة طويلة وهذا جعلنا نقرر الانسحاب من البطولة وهذه خسارة كبيرة ونحن نعلم ذلك".

وعن انفراد الأهلي بالرقم الذي كان يزاحمه عليه كأكثر الأندية خوضا للمباريات في كأس العالم للأندية علق قائلا: " الرقم القياسي عندما ينتقل من مكان إلى أخر ".

وأضاف:" شرف لنادي أوكلاند سيتي أن يتم كسر رقمه القياسي عن طريق الأهلي، الذي حصد العديد من البطولات المحلية والإفريقية".

وضمن النادي الأهلي تحقيق رقم قياسي في بطولة كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في المسابقة المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير المقبل.

وبعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، سيضمن المارد الأحمر الانفراد برقم قياسي في البطولة كان يتساوى به مع أوكلاند سيتي كأكثر نادٍ في العالم خوضا للمباريات في مونديال الأندية.

وسيتجاوز بطل إفريقيا فريق أوكلاند سيتي بمجرد افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل، حيث يتساوى الفريقان حاليا في عدد المباريات بمونديال الأندية برصيد 15 مباراة.