برشلونة يتخطى ريال مايوركا بصعوبة ويرتقي للمركز الخامس في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 بالدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 من زمن اللقاء لصالح برشلونة عن طريق لوك دي يونج.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشكيل برشلونة

"تير شتيجن، بيكيه، رونالد أراوخو، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، لوك دي يونج، اوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، نيكولاس جونزاليس، إلياس أخوماش، فيران جوتجلا".

ويحتل فريق برشلونة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

أحداث المباراة

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، لتأتي أول فرصة مع حلول الدقيقة5 بعد تسديدة من لوك دي يونج لم تجد طريقها نحو المرمى لتخرج بعيده.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة في الدقيقة8 لصالح برشلونة، تكفل بيكيه بتنفيذها لكنها تخرج بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى ريال مايوركا، أعقبها تسديدة أعلى العارضة لريكي بويج في الدقيقة 11.

وكاد ان يسجل لوك دي يونج هدفا في الدقيقة 28، بعدما حصوله على تمريرة داخل منطقة الجزاء خلف دفاع مايوركا ليسدد الكرة القائم الأيسر يتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 31 تصدت العارضة لتسديدة رائعة من لوك دي يونج بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها بمقصية لكن عارضه مايوركا تصدت للكرة.

وتمكن اللاعب لوك دي يونج من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 44، مستغلا عرضية حولها اللاعب برأسه في شباك مرمى مايوركا.

وكاد أن يسجل جيرارد بيكيه الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 58، بعد عرضية داخل المنطقة حولها برأسه لكنها اصطدمت بالدفاع قبل أن تصل ليد حارس مرمى ريال مايوركا.

وفي الدقيقة 71 أجرى فريق برشلونة تبديلا بدخول اللاعب الفارو سانز بدلا من نيكولاس جونزاليس، أعقبه دخول كليمينت لونجليه في الدقيقة 76 بدلا من اوسكار منجويزا، وفي الدقيقة 80 دفع مدرب برشلونة بثالث التبديلات بدخول استانيس بيدرولا بدلا من الياس أخوماش.