خاص.. إسلام جمال طلب الرحيل عن المصري في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

طلب إسلام جمال لاعب النادي المصري، الرحيل عن الفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إسلام جمال اجتمع مع معين الشعباني المدير الفني للفريق، وأبلغه برغبته في الرحيل، وفسخ التعاقد بالتراضي بشكل حر.

وأكمل المصدر: "إسلام جمال برر رغبته في الرحيل بسبب عدم انسجامه مع الفريق حتى الآن".

ويتبقى موسمين ونصف في عقد إسلام جمال مع المصري.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للمصري لم يحسم موقفه حتى الآن من طلب اللاعب.

وانضم إسلام جمال لصفوف المصري مطلع الموسم الجاري قادما من طلائع الجيش.

ولعب إسلام جمال مباراة وحيدة أمام غزل المحلة في افتاحية مسابقة الدوري، فيما غاب عن المشاركة في 7 مباريات مع الفريق، بينهم 3 مباريات على مقاعد البدلاء، و4 خارج القائمة.