خاص.. التعاون يحسم موقفه من ضم مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف مصدر من نادي التعاون السعودي، أن النادي لم يحسم ملف مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف المصدر، في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأحد، أن المفاوضات لضم مصطفى فتحي لم تصل للأمور الرسمية.

وأكد المصدر، أن مصطفى فتحي على رادار الفريق، لكن هناك أكثر من مرشح لضمه لفريق "سكري القصيم".

وأشار المصدر، إلى أنه من الوارد ضم لاعب آخر غير مصطفى فتحي، موضحًا أنه من الممكن ضم دولي مصري.

وسبق وأن لعب مصطفى فتحي في صفوف التعاون على سبيل الإعارة خلال موسم (2017 - 2018).

واستطاع صاحب الـ27 عامًا، أن يسجل خمسة أهداف ويصنع هدفين خلال 11 مباراة مع التعاون.

واستطاع مصطفى فتحي أن يسجل أربعة أهداف مع الزمالك في 8 مباريات بمسابقة دوري "we" المصري.

جدير بالذكر أن عقد مصطفى فتحي سينتهي مع الزمالك في صيف 2022، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ بداية من فترة الانتقالات الشتوية.