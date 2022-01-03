برشلونة يعود منتصراً من أرض مايوركا وأتلتيكو مدريد يصالح جماهيره بفوز مقنع

تغلب برشلونة على ظروف غياباته وعاد منتصراً من أرض منافسه ريال مايوركا (1-0)، الأحد ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني.



هدف الفوز الغالي وقع عليه المهاجم الهولندي لوك دي يونغ برأسية في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، مستغلاً كرة مرفوعة من أوسكار مينغويزا.



كما ساهم الحارس الألماني أندريه تير شتيغن - الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة - بالحفاظ على النقاط الثلاث خصوصاً بتصدٍ مذهل في الدقائق الأخيرة لكرة قريبة لخاومي كوستا على خط المرمى.



ورفع برشلونة تشافي رصيده من النقاط إلى 31 نقطة، في المركز الخامس، محققاً انتصاره الثامن، ليصبح على بعد

نقطة واحدة فقط خلف المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة.



أما مايوركا فتوقف رصيده عند النقطة 20 في المركو الخامس عشر.



وخاض برشلونة المباراة وسط غيابات كثيرة ما جعل المدرب تشافي هيرنانديز، يعتمد على الثلاثي إلياس أخوماش وفيران جوتغلا إلى جانب لوك دي يونغ.



وكان تشافي طلب السبت تأجيل المباراة ببسبب غياب 17 لاعباً من صفوف النادي الكتالوني.



وفي مباراة أخرى، صالح أتلتيكو مدريد جماهيره بفوز مقنع على رايو فايكانو بعد سلسلة من النتائج السلبية مع أواخر العام الفائت.

افتتح أتلتيكو مدريد مبارياته في 2022 بفوز مهم على ضيفه رايو فايكانو 2-0، وخطف الأرجنتيني كوريا نجومية المباراة بتوقيعه على ثنائية فريقه (26 و53).



وهذا الفوز الأول لأتلتيكو مدريد في الليغا بعد أربع هزائم على التوالي، إذ أنّه فشل بتحقيق أي فوز أو تعادل في المسابقة الشهر الفائت.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع متجاوزاً الخاسر الذي توقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً أيضاً.



وتعادل إلتشي مع غرناطة دون أهداف وألافيش وريال سوسييداد بهدف لمثله.



(بي إن سبورت)