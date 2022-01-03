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الامارات | أنشيلوتي يحذّر «الليغا» من المجاملة في «بروتوكولات مكافحة (كورونا)»

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مدريد ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر مدرب ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رابطة (الليغا) من «المجاملة في بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا». وقال في تصريح صحافي إنه من الضروري الثبات على المبدأ في ما يتعلق ببروتوكولات تأجيل المباريات خلال أزمة جائحة «كورونا». جاء ذلك في أعقاب مطالبة بتأجيل مباراته أمس أمام مضيفه ريال مايوركا. وعانى العديد من الأندية الإسبانية من جائحة «كورونا» خلال الشهر الماضي، ومن بينها ريال مدريد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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