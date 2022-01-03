شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطر وزارة الرياضة بحكم تمكين العامري من نائب رئيس مجلسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على مخاطبة وزارة الرياضة غدا الاثنين بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي قضت بضرورة تمكين العامري فاروق من منصب نائب رئيس النادي الأهلي والذي فاز به بالتزكية في انتخابات النادي الأخيرة، ولكن اللجنة القضائية رفضت اعتماد القرار وقرر إحالة الأمر لعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل.

وقضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوي القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من أثارواعتباره كان لم يكن .

وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.

وقال العامري إنه بتاريخ 2021/10/4 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وتم اتخاذ عدة قرارات، من ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 2021 /11/25 اجتماع أول ويوم الجمعة الموافق 2021 /26/11 اجتماع آخر، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول .

كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق 2021/10/15 وفتح باب تلقى الترشيح اعتبارا من يوم السبت الموافق 2021/10/16 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 2021/10/22 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يوميا، فيما عدا اليوم الأخير، فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء، وبتاريخ 15 / 10 /2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.

وبتاريخ 32/11/2021، تم تحرير محضري حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثاني والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 25 و2021/11/26.

وفوجئ الطاعن أن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى الطعن.