شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من أثارواعتباره كان لم يكن .
يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على عرض نادى هاتاي التركي لاستعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات "الفولت العالي".
وترك مسئولو النادي الأهلي مسألة الموافقة على عرض الإعارة لمحمود كهربا، وحال ترحيب اللاعب بالخروج لخوض تجربة فى الدوري التركي ستتحدث الإدارة الحمراء عن ضرورة رفع المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات اللاعب.
يترقب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، وصول عرض خارجي وتحديداً من أحد الدوريات الخليجية للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري، بعدما فسخ عقده مع مالاتيا سبور التركي مؤخراً.
ويفضّل بواليا اللعب لأحد الأندية الخارجية، سواء فى أوروبا أو منطقة الخليج، بدلاً من العودة للدورى المصرى الذي لعب فيه عبر بوابتي الجونة والأهلي.
دخل المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، الفترة الحُرة فى عقده وأصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ خلال يناير الجارى دون للرجوع للزمالك، حيث ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وبدأت انتقالات يناير أمس، السبت، ليُصبح من حق بن شرقى التوقيع لأى نادٍ حالياً وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..
يترقب النادي الأهلي وصول الدفعة الأولى من مستحقات النادى لدى النجم الساحلي التونسي الخاصة بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.
ووقع الأهلي اتفاقية جديدة مع نادي النجم الساحلي منذ أسابيع تقضي بتسديد غرامة كوليبالي على 3 دفعات، وتقدر الغرامة بـ مليون و400 ألف دولار بجانب فوائد هذه الغرامة والتى تبلغ 400 ألف دولار، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المستحق للأهلي لدى النجم الساحلي مليون و800 ألف دولار.
دخل المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، الفترة الحُرة فى عقده وأصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ خلال يناير الجارى دون للرجوع للزمالك، حيث ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.
وبدأت انتقالات يناير أمس، السبت، ليُصبح من حق بن شرقى التوقيع لأى نادٍ حالياً.
ويُعد أشرف بن شرقى أحد أهم الصفقات الأجنبية فى الدورى المصرى خلال السنوات الماضية وأضاف الكثير للزمالك وساهم معه فى تتويج الفريق بأكثر من بطولة قارية ومحلية.
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوي القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من أثارواعتباره كان لم يكن .
وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.