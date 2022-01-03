شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تحفظ مسئولى النادي الأهلي على عرض نادى هاتاي التركي لاستعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض.

كارتيرون يطمئن على الجزيري والمثلوثي في معسكر تونس

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اتصالا هاتفيا بالثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، لاعبي الزمالك، المنضمين لمعسكر المنتخب التونسي استعدادا لأمم أفريقيا.

المنتخب الوطنى يؤدى تدريبه الأول فى المعسكر المغلق

أدى اليوم الأحد، المنتخب الوطنى تدريبه الأول مع انطلاق معسكره المغلق استعدادًا للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية، وأقيم المران بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبًا بالإضافة إلى عمرو السولية الذى أدى تدريبات علاجية.

الأهلي يتحفظ على العرض التركي لاستعارة كهربا بسبب ضعف المقابل المالى

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على عرض نادى هاتاي التركي لاستعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات "الفولت العالي".